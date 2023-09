1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 13,98 EUR nach.

Um 15:34 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,98 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 14,20 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 34.187 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.09.2022 bei 16,39 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,24 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,83 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,96 EUR für die 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.013,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,85 EUR im Jahr 2023 aus.

