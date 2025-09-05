DAX23.744 +0,6%ESt505.340 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.170 +0,3%Euro1,1731 +0,1%Öl66,64 +1,5%Gold3.611 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Kurs der 1&1

1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag kaum verändert

08.09.25 09:24 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag kaum verändert

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Bei der 1&1-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,76 EUR 0,12 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:02 Uhr bei 19,84 EUR. Bei 19,84 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,84 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 460 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Mit einem Kursverlust von 44,05 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 987,92 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen