1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag kaum verändert

Kurs der 1&1

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Bei der 1&1-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 19,84 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:02 Uhr bei 19,84 EUR. Bei 19,84 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 19,84 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 460 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Mit einem Kursverlust von 44,05 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,19 EUR an.

1&1 gewährte am 07.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,30 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 987,92 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,894 EUR je Aktie belaufen.

