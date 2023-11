1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochmittag südwärts

1&1 im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 16,78 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 16,78 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 16,74 EUR ein. Bei 16,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.574 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2023 bei 17,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,60 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 44,04 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,61 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 12.11.2024 dürfte 1&1 die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,80 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Minus

Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein