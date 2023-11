1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag tiefer

1&1 im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 16,90 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:44 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 16,90 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 16,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 77.179 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2023 auf bis zu 17,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 4,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,61 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.013,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,80 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

