1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 16,64 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:34 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 16,64 EUR. Bei 16,80 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 16,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 3.166 Stück.

Bei einem Wert von 17,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 77,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,58 EUR an.

Am 10.11.2023 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.038,70 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: SDAX mittags in der Gewinnzone