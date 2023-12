1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Freitagvormittag ins Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 16,74 EUR.

Um 09:05 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 16,74 EUR nach oben. Bei 16,80 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 127 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2023 auf bis zu 17,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 5,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 43,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,58 EUR.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,80 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

