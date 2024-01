1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag freundlich

So bewegt sich 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 18,80 EUR zu.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 18,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 18,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,44 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.155 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,00 Prozent. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 50,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,80 EUR.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.038,70 EUR gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

