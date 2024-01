1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 18,76 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 18,76 EUR. Bei 18,84 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,44 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 29.402 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 0,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 49,95 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,80 EUR aus.

1&1 ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,47 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 976,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Aufwind

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX fällt

Wie Experten die 1&1-Aktie im Dezember einstuften