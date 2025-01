1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Nachmittag an

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 11,94 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,94 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 11,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.471 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 65,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,14 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,11 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 1,00 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

