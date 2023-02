1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,4 Prozent auf 12,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 12,89 EUR. Bei 12,89 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.033 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 24,64 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 47,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 11,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 15,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,71 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,55 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 976,10 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 21.03.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,07 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG