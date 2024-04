1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag verlustreich

1&1 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 16,02 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 16,02 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 15,88 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 16,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.147 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,47 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 21,20 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.038,70 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.013,40 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.05.2024 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

