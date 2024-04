1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Dienstagvormittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 15,94 EUR ab.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:03 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 15,94 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 15,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,02 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 666 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 19,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,20 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 10.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,40 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.038,70 EUR – ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1.013,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von 1&1.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,84 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

