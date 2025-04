1&1 Aktie News: 1&1 fällt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 13,90 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 2,1 Prozent auf 13,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 13,78 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,90 EUR. Zuletzt wechselten 28.490 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 29,06 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,08 EUR.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. 1&1 hat ein EPS von 0,09 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,35 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,68 Prozent auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,06 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,45 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter