1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 15:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,36 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 10,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.240 1&1-Aktien.

Am 07.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 49,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,70 EUR ab. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 6,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 21,52 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 30.03.2023. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 971,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.013,40 EUR ausgewiesen.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.08.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,90 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

