1&1 Aktie News: 1&1 stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Anleger zeigten sich zuletzt bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 16,62 EUR.

Die 1&1-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 16,62 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 16,78 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 16,62 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.009 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 19,01 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,57 EUR.

Am 08.05.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,01 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

