1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit KursVerlusten

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 11,96 EUR.

Die 1&1-Aktie musste um 11:44 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 11,96 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 11,94 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 80.051 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 17,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,96 EUR.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.013,40 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 14.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von 1&1.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

