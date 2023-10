1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 16,46 EUR nach oben.

Um 11:42 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 16,46 EUR zu. Bei 16,58 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 16,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.997 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,43 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 75,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,02 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.013,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 12.11.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,83 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

