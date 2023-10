1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag gefragt

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 16,40 EUR zu.

Um 15:48 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 16,40 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,58 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 16,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 68.374 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2023 auf bis zu 16,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,80 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR ab. Mit Abgaben von 42,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,83 EUR fest.

