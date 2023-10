1&1 Aktie News: 1&1 verzeichnet am Montagvormittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 16,00 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:02 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 16,00 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 15,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.069 1&1-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.09.2023 auf bis zu 16,86 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,38 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 41,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,02 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 gewährte am 30.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.013,40 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Am 12.11.2024 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

