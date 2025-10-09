DAX24.668 +0,3%Est505.635 -0,3%MSCI World4.335 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.955 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1558 -0,6%Öl66,05 -0,1%Gold4.016 -0,6%
Aktienkurs aktuell

1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Nachmittag

09.10.25 16:09 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 20,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
19,86 EUR -0,19 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 20,20 EUR zu. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,35 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,05 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.134 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 21,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 4,72 Prozent niedriger. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,05 Prozent.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,895 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

