1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 16,78 EUR abwärts.

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:25 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 16,78 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 16,60 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 16,88 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.840 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,72 EUR) erklomm das Papier am 07.11.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,60 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 10.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 78,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,61 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.013,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 10.11.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

