1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von 1&1 zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 16,94 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 16,94 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 16,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 16,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 972 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.11.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,60 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.07.2023 auf bis zu 9,39 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 44,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,61 EUR.

1&1 veröffentlichte am 30.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,80 EUR je 1&1-Aktie.

