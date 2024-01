1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 18,84 EUR ab.

Um 11:40 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 18,84 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,84 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,00 EUR. Bisher wurden heute 3.928 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 19,06 EUR erreichte der Titel am 10.01.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 1,17 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 50,16 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,80 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,79 EUR je Aktie aus.

