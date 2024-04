1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochnachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,08 EUR nach oben.

Um 15:40 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 16,08 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 16,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,00 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.856 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,78 EUR) erklomm das Papier am 24.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 11.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,60 Prozent.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,20 EUR.

1&1 gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,40 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,50 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.038,70 EUR im Vergleich zu 1.013,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte 1&1 am 08.05.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Gewinne

Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Start des Dienstagshandels schwächer

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen