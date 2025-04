1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 14,24 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:50 Uhr 1,4 Prozent. Die 1&1-Aktie legte bis auf 14,48 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 62.807 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 17,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 25,98 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,05 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,79 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 27.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,05 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1,06 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 13.05.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

