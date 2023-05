1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag im Minus

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,32 EUR

Um 11:44 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 10,28 EUR ab. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 10,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 33.089 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 49,85 Prozent niedriger. Am 06.04.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 5,64 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,52 EUR an.

1&1 veröffentlichte am 30.03.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1.013,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 971,30 EUR erwirtschaftet worden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 14.08.2024 dürfte 1&1 die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,90 EUR im Jahr 2023 aus.

