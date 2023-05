1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittwochnachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel 1&1 10,32 EUR

-0,39% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 15:38 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 10,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 10,18 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 52.220 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,50 EUR markierte der Titel am 07.06.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 97,50 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,70 EUR. Dieser Wert wurde am 06.04.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 6,55 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 21,52 EUR an.

Am 30.03.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 971,30 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,33 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,90 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Ausblick: 1&1 stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deutsche Telekom-, Vodafone- und Telefonica Deutschland-Aktien: Behörde könnte Bußgelder gegen Netzbetreiber verhängen

1&1-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats April

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG