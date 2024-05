1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 16,82 EUR.

Das Papier von 1&1 konnte um 15:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 16,82 EUR. Bei 16,92 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,82 EUR. Zuletzt wechselten 21.633 1&1-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 17,60 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 79,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,57 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,40 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,82 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

