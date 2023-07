1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 9,51 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 9,51 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 9,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,39 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.885 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,25 EUR) erklomm das Papier am 12.07.2022. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 91,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 1,28 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,86 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 30.03.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,58 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,90 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.08.2023 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,87 EUR je Aktie belaufen.

