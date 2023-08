1&1 Aktie News: 1&1 verbilligt sich am Mittag

1&1 im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,90 EUR.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:35 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 11,90 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 11,86 EUR. Bei 12,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.166 1&1-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,75 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.08.2022 erreicht. 49,16 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 10.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 21,09 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,96 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 30.03.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.013,40 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 976,10 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,86 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

