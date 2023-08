1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Vormittag fester

Kurs der 1&1

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,94 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,94 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 784 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 17,75 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 48,66 Prozent wieder erreichen. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,36 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,96 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.013,40 EUR umgesetzt, gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2023 veröffentlicht. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 14.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

