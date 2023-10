1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 16,32 EUR zu. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 16,44 EUR aus. Mit einem Wert von 16,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.283 1&1-Aktien.

Am 22.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 16,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 19,02 EUR.

Am 30.03.2023 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.013,40 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,82 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

