1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Vormittag fester

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 16,40 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 16,40 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 16,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.247 1&1-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (16,86 EUR) erklomm das Papier am 22.09.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 2,73 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 10.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 42,74 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,02 EUR.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,83 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

