1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag freundlich
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 20,05 EUR zu.
Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 20,05 EUR. Bei 20,10 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 19,96 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 3.896 Aktien.
Am 18.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 21,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,74 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 44,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 21,19 EUR für die 1&1-Aktie aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.
1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte 1&1 die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|01.09.2025
|1&1 Buy
|UBS AG
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|08.08.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.06.2025
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|15.08.2025
|1&1 Halten
|DZ BANK
|30.06.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|02.06.2025
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|20.05.2025
|1&1 Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.04.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|26.03.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|14.02.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|23.01.2025
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
|05.08.2024
|1&1 Underperform
|Bernstein Research
