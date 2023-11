1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Abschlägen

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 16,40 EUR ab.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 16,40 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 16,12 EUR. Bei 16,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.297 1&1-Aktien.

Am 07.11.2023 markierte das Papier bei 17,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,73 EUR.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.013,40 EUR gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 21.03.2024 gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 12.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,80 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

