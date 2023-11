1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag verlustreich

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Minus bei 16,36 EUR.

Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:45 Uhr um 2,4 Prozent auf 16,36 EUR nach. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 16,12 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,36 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.154 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 8,31 Prozent zulegen. Am 10.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,39 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 42,60 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,73 EUR aus.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.013,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 12.11.2024 werfen.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,80 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

