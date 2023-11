1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 16,38 EUR abwärts.

Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 16,24 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 6.050 Stück.

Bei einem Wert von 17,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 8,18 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.07.2023 (9,39 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,67 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,61 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 30.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,82 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.013,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. 1&1 dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,80 EUR je Aktie aus.

