1&1 Aktie News: 1&1 am Donnerstagvormittag verlustreich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 18,82 EUR.

Die Aktie verlor um 09:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,82 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 18,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,82 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 165 Aktien.

Am 10.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,39 EUR am 10.07.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,80 EUR.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,55 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 976,10 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 21.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,79 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

