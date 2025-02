1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag tiefer

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 12,46 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 12,46 EUR abwärts. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 12,34 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.096 1&1-Aktien.

Am 12.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,28 Prozent. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

