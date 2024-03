1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Mittag ab

1&1 im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 16,64 EUR.

Um 11:42 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 16,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 16,60 EUR. Bei 16,96 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.075 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,87 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 11.07.2023 Kursverluste bis auf 9,39 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 43,57 Prozent wieder erreichen.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,77 EUR.

Am 10.11.2023 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1.038,70 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 976,10 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,41 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,81 EUR je 1&1-Aktie.

