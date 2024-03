1&1 Aktie News: 1&1 reagiert am Montagvormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 16,96 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,1 Prozent auf 16,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 16,96 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,96 EUR. Bisher wurden via XETRA 530 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 19,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 14,26 Prozent niedriger. Am 11.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 9,39 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 80,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2022 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 22,77 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 10.11.2023. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.038,70 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 976,10 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 27.03.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,81 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Erste Schätzungen: 1&1 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone

O2-Aktie im Plus: Telefonica Deutschland-Chef optimistisch - trotz Verlust von 1&1