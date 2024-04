1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Aktie im Blick

Die Aktie von 1&1 hat am Donnerstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 16,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die 1&1-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:01 Uhr bei 16,10 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 16,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 16,02 EUR. Bei 16,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 816 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,39 EUR. Dieser Wert wurde am 11.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 41,68 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 10.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,40 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.038,70 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.013,40 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.05.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der 1&1-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2024 aus.

