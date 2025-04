1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,7 Prozent auf 14,66 EUR nach oben.

Um 15:46 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,7 Prozent auf 14,66 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,66 EUR aus. Bei 14,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 53.919 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 22,37 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,058 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,79 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 27.03.2025 vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,35 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.05.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

