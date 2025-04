1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Vormittag

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 14,24 EUR zu.

Das Papier von 1&1 legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 14,24 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 14,28 EUR. Bei 14,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 3.043 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,98 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 22,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,79 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 27.03.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,09 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,35 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

