1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Freitagvormittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 11,78 EUR ab.

Das Papier von 1&1 befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 11,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,62 EUR aus. Bei 11,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.012 1&1-Aktien.

Am 17.08.2022 markierte das Papier bei 17,75 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 33,63 Prozent niedriger. Am 10.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,39 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,29 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 18,96 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Am 30.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,55 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.013,40 EUR, während im Vorjahreszeitraum 976,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte 1&1 am 10.11.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 14.08.2024.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

