1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt

Um 15:50 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 16,76 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,44 EUR an. Bei 16,96 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 103.521 Stück gehandelt.

Bei 17,44 EUR erreichte der Titel am 11.10.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,06 Prozent hinzugewinnen. Bei 9,39 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.07.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 43,97 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,61 EUR für die 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 30.03.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 EUR gegenüber 0,55 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.013,40 EUR umgesetzt, gegenüber 976,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,83 EUR je 1&1-Aktie.

