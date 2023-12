1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 16,24 EUR.

Die Aktie verlor um 11:41 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 16,24 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,14 EUR nach. Bei 16,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.839 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 17,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2023). Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 8,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 9,39 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 42,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 20,58 EUR.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 976,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte 1&1 am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2023 1,80 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zum Start schwächer

Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Ende des Montagshandels nach

Handel in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags