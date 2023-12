1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit KursVerlusten

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 16,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:05 Uhr 0,4 Prozent auf 16,40 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,26 EUR ab. Bei 16,36 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.215 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,72 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 74,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,58 EUR.

1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,55 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 976,10 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.038,70 EUR ausgewiesen.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2023 wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,80 EUR je Aktie belaufen.

