1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Freitagmittag

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 18,52 EUR.

Die Aktie notierte um 11:45 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 18,52 EUR zu. Die 1&1-Aktie legte bis auf 18,66 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 18,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 7.589 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,06 EUR) erklomm das Papier am 10.01.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.07.2023 bei 9,39 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,30 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 23,60 EUR an.

Am 10.11.2023 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 1.038,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 976,10 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2023 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

