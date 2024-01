Notierung im Blick

1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit Kursplus

12.01.24 16:08 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 18,70 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 15:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 18,70 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 18,78 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,46 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.123 1&1-Aktien den Besitzer. Am 10.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,06 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 10.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 99,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,60 EUR für die 1&1-Aktie. 1&1 veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,47 EUR gegenüber 0,55 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 1.038,70 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 976,10 EUR in den Büchern gestanden. 1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,79 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX beendet die Sitzung im Minus SDAX aktuell: SDAX zeigt sich mittags leichter

